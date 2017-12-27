تجاوباً مع “المواطن”.. الكهرباء تستبدل الأعمدة الخشبية المتهالكة بأعمدة معدنية في أحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني- أحد رفيدة

في تجاوب سريع مع ما نشرته “المواطن” حول وجود أعمدة كهرباء خشبية على وشك السقوط في أحد رفيدة أفادت شركة الكهرباء باستبدالها بأعمدة معدنية جديدة.

وقالت الكهرباء في ردها : بخصوص ما نشر في صحيفة “المواطن” في الأسبوع الماضي بشأن أعمدة كهرباء على وشك الانكسار بادرت شركة الكهرباء بفرع أحد رفيدة بإزالة تلك الأعمدة الخشبية التي تحمل خطوط الظغط العالي واستبدلتها بأعمدة معدنية.

وعبّر المواطنون عن مدى شكرهم لشركة الكهرباء لإزالة تلك الأعمدة ورفع الخطر عنهم خصوصاً أن تلك الأعمدة تقع بالقرب من منازلهم ومن الطريق العام .

وشكر المواطنون كذلك صحيفة ” المواطن ” التي هي دائماً إلى جانب المواطنين لرفع معاناتهم.







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