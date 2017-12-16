تحذير.. الجلوس الطويل في مكتب العمل يدمر صحتك

المواطن - متابعة

يُسَبِّب الجلوس لوقتٍ طويلٍ خلف مكتب العمل، مشاكل الظهر والعنق والعمود الفقري؛ حيث يؤكد الأطباء، أن مكتب العمل، يشكل خطرًا على القلب والبصر ومقاومة الأنسولين والصحة العقلية أيضًا.

وأشار الأطباء إلى أن 86% من الأميركيين يعملون في المكاتب، لكن نسبة قليلة منهم، يعرفون كيفية تحييد الضرر الناتج عن هذا النوع من العمل؛ لذلك حاولت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التركيزَ على المخاطر الصحية، المرتبطة بالجلوس لساعات طويلة في المكتب.

يقول الدكتور ألان ستيورات، المختص بأمراض القلب، إن هناك العديد من المخاطر المرتبطة بالجلوس في مكتب العمل:

1- تناول أطعمة صحية أقل

إذا بقيت لوقت طويل في المكتب، ستميل بشكل طبيعي لتناول الأطعمة السريعة والجاهزة، والتي يتم توصيلها إلى المكتب، ولن تكون قادرًا على تحضير الأطعمة الصحية.

2- تراكم الدهون على القلب

تحرق العضلات كمية أقل من الدهون؛ لأنك لا تقوم بنشاط بدني خلال العمل في المكتب، ويؤدي ذلك إلى تراكم الدهون على القلب، بالإضافة إلى زيادة نسبة الكولسترول الضار في الدم.

3- زيادة مقاومة الأنسولين

يقول الدكتور ستيورات: إن الأشخاص الذين يجلسون لمدة 6 ساعات أو أكثر، أقل حساسية للأنسولين، ومقاومة الأنسولين هي السمة المميزة لمرض السكري من النوع الثاني.

4- زيادة محيط الخصر

مع الجلوس لفترات طويلة، لا تتم معالجة الجلوكوز بما فيه الكفاية؛ ما يعني تراكم المزيد من الدهون وزيادة محيط الخصر.







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