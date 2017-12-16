ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباراتي اليوم

المواطن - محمد سمعة

أُسدل الستار على مباريات اليوم السبت من المرحلة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم موسم 2017- 2018.

وكان نادي التعاون سقط في فخ التعادل السلبي أمام فريق الفتح، بينما فاز فريق الاتحاد على نادي الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف، اليوم السبت.

ويذكر أن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري المحترفين كانت قد بدأت أول أمس الخميس بتعادل الرائد مع نادي القادسية بهدف لكل فريق.

وفي مباراة أخرى تعادل نادي النصر مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

أما في مباريات أمس الجمعة فنجح الشباب في الفوز وهزم فريق أحد بنتيجة هدفين دون رد، واكتسح الأهلي فريق الاتفاق برباعية مقابل هدف.

وستختتم الجولة الـ14 من بطولة دوري المحترفين غدًا الأحد بمباراة الهلال والفيحاء.

وأصبح الأهلي متصدرًا ترتيب الدوري السعودي بشكل مؤقت برصيد 28 نقطة في انتظار نتيجة مباراة الهلال والفيحاء.

أما الهلال فيتواجد في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، والنصر ثالثًا برصيد 24 نقطة.







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