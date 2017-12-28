تشكيلة نارية لنادي الرائد قبل مواجهة الفتح في الدوري

المواطن - محمد سمعة
أعلن الروماني ماريوس سيبريا المدير الفني لفريق الرائد عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الفتح في الجولة الـ16 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم .
وستُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية .
ونشر الحساب الرسمي لنادي الرائد على تويتر تشكيل الفريق الأساسي لمباراة الفتح والذي جاء مكونًا من :
في حراسة المرمى : متعب شراحيلي .
في خط الدفاع : حسين الشويش ، إيلي سابيا ، عبدالله الشامخ ، عبدالله قاسم .
في خط الوسط : فارس العياف ، مراد الرشيدي ، دانيال أمورا .
في خط الهجوم : إسماعيل بانجورا ، محمود شيكابالا ، صقر عطيف .