تشكيلة نارية لنادي الرائد قبل مواجهة الفتح في الدوري

تشكيلة نارية لنادي الرائد قبل مواجهة الفتح في الدوري

2017/12/28
الساعة 2:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

أعلن الروماني ماريوس سيبريا المدير الفني لفريق الرائد عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الفتح في الجولة الـ16 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم .

وستُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية .

ونشر الحساب الرسمي لنادي الرائد على تويتر تشكيل الفريق الأساسي لمباراة الفتح والذي جاء مكونًا من :

في حراسة المرمى : متعب شراحيلي .

في خط الدفاع : حسين الشويش ، إيلي سابيا ، عبدالله الشامخ ، عبدالله قاسم .

في خط الوسط : فارس العياف ، مراد الرشيدي ، دانيال أمورا .

في خط الهجوم : إسماعيل بانجورا ، محمود شيكابالا ، صقر عطيف .


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