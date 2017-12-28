تشكيل الهلال لمواجهة أُُحد في دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعة

كشف الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال عن تشكيلته لمباراة أُحد في الجولة الـ16 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم .

وستُقام المباراة اليوم على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز معقل فريق أُحد .

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من : عبدالله المعيوف في حراسة المرمى .

في خط الدفاع : محمد جحفلي ، أسامة هوساوي ، فيصل درويش ، ياسر الشهراني .

في خط الوسط : سلمان الفرج ، عبدالله عطيف ، مهند فلاتة ، نواف العابد .

في خط الهجوم : عمر خربين ، سالم الدوسري .

أما في قائمة الاحتياط فيتواجد كل من ” علي الحبسي ، عبدالله الحافظ ، ناصر الدوسري ، محمد الشلهوب ، ماجد النجراني ، ياسر القحطاني ، جيليمن ريفاس .







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