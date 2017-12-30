تصدٍّ سريع لإعلان أثار جدل المعايير الأخلاقية في المنطقة الشرقية

المواطن ـ الدمام:

باشرت أمانة المنطقة الشرقية، مساء أمس الجمعة 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إزالة لوحات إعلانية لإحدى الشركات، بعدما أثار تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول مدى أخلاقيتها.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنّها استدعت صاحب الشركة لإيضاح تفاصيل المقصود من الحملة الإعلانية، وثمّنت تعاون المواطنين في الإبلاغ عن اللوحات المزالة.

يُذكر أنَّ الصور المتداولة للوحات الإعلانية، تظهر صورًا لخلفية حمراء يتوسطها كلمة تنطوي على مدلول يُشتبه في أنه غير أخلاقي باللون الأبيض.







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