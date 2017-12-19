تعرف على ملامح خارطة طريق تصحيح أسعار الطاقة في المملكة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، ملامح خارطة طريق تصحيح أسعار الطاقة في المملكة، بحسب ما ورد في ميزانية العام المالي 2018 وحتى عام 2025.

وقالت وزارة المالية خلال بيان توضيحي عقب إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2018: إن خطة تصحيح أسعار الطاقة تستهدف إعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة فعليًّا وترشيده، وتقوية وضع المالية العامة، متوقعةً مواصلة ارتفاع أسعار البنزين والديزل تدريجيًّا حتى عام 2025، لتربط بالسعر المرجعي.

ولفتت المالية إلى أن الإجراء ذاته ينطبق على الكهرباء التي ستواصل الارتفاع حتى 2025 لتعكس التعريفةُ تكلفة الإنتاج بناء على أسعار منتجات الطاقة المستخدمة بافتراض الكفاءة المثالية.

وأكدت أن الخطة قابلة للتغيير تبعًا لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي، مشيرةً إلى أن تصحيح أسعار الطاقة من أهم العناصر الرئيسة في برنامج تحقيق التوازن المالي.

وقالت الوزارة: إن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك الرشيد، وتشجيع إقامة استثمارات ذات ميزة تنافسية في القطاع الصناعي.







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