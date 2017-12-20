تعرّف على أفضل 10 تطبيقات للحماية والخصوصية عام 2018

المواطن - متابعة

مع اقتراب عام آخر من نهايته، ينبه خبراء الحماية الإلكترونية على ضرورة أن يبدأ مستخدمو الإنترنت في التفكير بشأن الخصوصية والحماية على نحو أكثر جدية.

وقد زاد معدل الهجمات الإلكترونية خلال عام 2017 بمقدار الضعف عما كانت عليه في 2016، ومع ذلك لا يزال الكثير من مستخدمي الإنترنت يقومون بأخطاء بديهية مثل كلمات المرور سهلة التخمين أو النقر على الروابط غير المعروفة، التي ترسل إلى بريدهم الإلكتروني أو استخدام شبكة لاسلكية عامة مفتوحة دون استخدام شبكة افتراضية خاصة VPN.

وتقدم شركة NordVPN قائمتها لأفضل تطبيقات الحماية والخصوصية لعام 2018.

1- Signal

يقدم تشفيراً من طرف لآخر لحماية كل الاتصالات. ويمكن للتطبيق كذلك التحقق من هوية الشخص، الذي تراسله ونزاهة قناة التواصل المستخدمة. عند المراسلة النصية لغير مستخدمي Signal ، فسيكون لديك خيار أن ترسل لهم دعوة لمحادثة مشفرة عبر Signal.

2- Tor Messenger

تطبيق رسائل مشفر تم إنشاؤه من صنّاع متصفح Tor، أشهر متصفح إنترنت مشفر في العالم، ويعد مرادفا لـ “الشبكة السوداء”. يعد Tor Messenger تطبيق دردشة ورسائل لمختلف المنصات، وآمن افتراضياً ويرسل جميع الرسائل من خلال شبكة Tor. ويدعم التطبيق عدداً جيداً من شبكات النقل، مثل IRC، Google Talk، Facebook Chat، Yahoo، وغيرها، ويتيح المراسلة دون سجلات – وهي طريقة آمنة ومشفرة للحصول على محادثات خاصة – من خلال شبكة Tor لأجهزة الكمبيوتر لضمان إخفاء أفضل لهوية المستخدمين.

3 – NordVPN (مقدم خدمة شبكة خاصة افتراضية)

تطبيق مشفر لا غنى عنه. تعمل الشبكة الخاصة الافتراضية VPN على تشفير البيانات المنتقلة من جهازك عبر الإنترنت وهي أفضل آلية حماية تضمن سرية أنشطتك عبر الإنترنت. وتشتهر NordVPN بتركيزها على الحماية واتباع سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات، وتمتاز بالسرعة وسهولة الاستخدام. ويقوم التطبيق بإعادة توجيه وتشفير كل أنشطة الإنترنت بجعل الاتصال خاصاً وآمناً باستخدام أفضل بروتوكول حماية IKEv2/IPsec.

4- Norton Identity Safe

يمنحك رفاهية عدم الحاجة لتذكر كلمات المرور؛ فهو يقوم بحفظ كل أسماء المستخدم وكلمات المرور على أجهزة آي فون وآي باد ويقوم بمزامنتها عبر الأجهزة. ويمكن إنشاء كلمات مرور آمنة من خلال التطبيق. ويتيح لك التطبيق كذلك الدفع السريع وتعبئة النماذج بالمعلومات البنكية للمستخدم.

5- ProtonMail

مقدم خدمة بريد إلكتروني شبيهة بخدمة “جي ميل”، يقدم تشفيراً تلقائياً من طرف لآخر. ولا يحتاج لمعلومات شخصية لإنشاء حساب بريد إلكتروني آمن.

6 – Keeply

تطبيق للمستخدم العادي بمستوى حماية استخباراتي، فهو يحفظ بيانات وملفات المستخدم الخاصة – بطاقات الائتمان، الملاحظات، الصور والفيديوهات – على الهاتف. ويقدم تطبيق Keeply خاصية رمز المرور الزائف، وهي كلمة مرور بديلة يمكن للمستخدم تقديمها لأصدقائه المزعجين أو لعائلته، وعند إدخالها، يعرض التطبيق جهازاً فارغاً. وعلى الجانب الآخر، هناك خاصية القفل بتوجيه الهاتف للأسفل، تجعل تطبيق Keeply يغلق على الفور عند توجيه الهاتف للأسفل. ويمكنه كذلك التقاط صورة أي شخص يقوم بإدخال رمز PIN خاطئ. وأفضل ما في الأمر: لا شيء يغادر الهاتف.

7 – Secret Calculator

تطبيق آخر لحفظ ملفات المستخدم الخاصة من الصور، الفيديوهات، والملاحظات، وجهات الاتصال وغيرها من البيانات الحساسة خلف تطبيق آلة حاسبة برئ المظهر.

8 – Find My Phone

تطبيق وخدمة تقدمها أبل تتيح تتبع وتعقب أجهزة “آي أو إس” عن بعد، يمكن تثبيتها من متجر التطبيقات مثل أي تطبيق آخر.

9- Kryptos

تطبيق لتشفير الاتصالات الصوتية بالكامل، يقدم اتصالاً مشفراً لبروتوكول الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت “VoIP” للمكالمات عبر شبكات 3G، 4G والشبكات اللاسلكية WiFi. ويعمل Kryptos على تزويد المكالمات بالخصوصية، ولا يعد بديلاً لخدمات الهواتف المحمولة.

10- Best Phone Security Pro

تطبيق يصدر تنبيها بمجرد قيام أي شخص غير مصرح له بلمس الجهاز. وبإمكان المستخدم اختيار خيار القفل: التعريف باللمس، نمط القفل، أو القفل برمز المرور. ويمكنك كذلك تسجيل صوت التنبيه الخاص بك.

وإلى جانب تطبيقات الحماية والخصوصية، يجب على المستخدمين مراعاة المنطق والحدس المنطقي عند مشاركة المعلومات على أجهزتهم، والتشفير عند استخدام شبكات لاسلكية عامة واستخدام كلمات مرور قوية دائماً.







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