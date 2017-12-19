تعليق رئيس الفيفا حول فشل إيطاليا في الصعود للمونديال

المواطن - وكالات

تحدث السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” عن فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا .

وكان منتخب السويد خطف تذكرة العبور إلى مونديال 2018 بعد التفوق على إيطاليا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم .

وأكد إنفانتينو صاحب الأصول الإيطالية أنه لم يكن يتوقع فشل الأتزوري في الصعود للمونديال ، مضيفًا أنه لا يستطيع تخيل كأس العالم دون المنتخب الإيطالي .

يذكر أن منتخب إيطاليا حقق لقب كأس العالم من قبل في 4 مناسبات كان آخرها في عام 2006 بألمانيا .

وفشلت إيطاليا في الصعود للمونديال لأول مرة منذ نسخة 1958 .







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