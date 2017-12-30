تفاصيل أسعار خدمات الاتصالات بعد تطبيق القيمة المضافة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة :

تبدأ شركات الاتصال المحلية المختلفة في تطبيق الضريبة المضافة على جميع الخدمات التي يقدمونها للعملاء بدءاً من تاريخ 1 يناير 2018.

وأبلغت عموم الشركات موظفيها بعدم استحصال أي مبالغ إضافية على أي خدمة، وستبقى الأسعار كما هي، وسوف يتم استحصال الضريبة منها مباشرة بنسبة 5%.

وبيَّنت المصادر أن الأسعار التي سوف يتم العمل بها خلال ٤٨ ساعة لبطاقات الشحن سوف تكون على النحو الآتي:

عند شحن العملاء بـ5 ريالات سوف يتم منحهم رصيداً بقيمة 4.76 ريال.

عند شحن العملاء بـ10 ريالات سوف يتم منحهم 9.52 ريال

عند شحن العملاء بـ20 ريالاً سوف يتم منحهم 19.05 ريال

عند شحن العملاء بـ30 ريالاً سوف يتم منحهم 28.57 ريال

عند شحن العملاء بـ50 ريالاً سوف يتم منحهم 47.62 ريال

عند شحن العملاء بـ100 ريال سوف يتم منحهم 95.24 ريال

عند شحن العملاء بـ200 ريال سوف يتم منحهم 190.47 ريال.

كما سيسري ذلك على كافة الخدمات لقطاع الاتصالات بشقيه المفوتر والمسبق الدفع وشرائح البيانات والنطاق العريض.







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