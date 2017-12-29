تفاصيل جديدة في مقتل سعودية على يد زوجها الكويتي

كشف المواطن الكويتي قاتل زوجته السعودية (22 عامًا) تفاصيل جريمته الشنعاء، مؤكدًا أنه تخلص منها خنقًا في محافظة الجهراء.

وأقر المتهم خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق أنه تخلص منها إثر خلافات أسرية نشبت بينهما.

واعترف الجاني بتفاصيل الجريمة التي وقعت الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أنه طلب منها الخروج معه وبالفعل ذهبا إلى مواقف نادي الجهراء، لكن النقاش تطور بينهما إلى مشادة انتهت بضربه لها، ثم خنقها حتى الموت.

وأشارت المصادر الكويتية إلى أن الجاني من مواليد 1989، ووالده يعمل في وزارة الداخلية الكويتية.

وفور حدوث الجريمة اتصل الجاني بوالده، وأبلغه بما حدث، فطلب منه الوالد تسليم نفسه للجهات الأمنية.

وتبيَّن من التحقيقات أنّ الزوجة كانت حاملًا، وأن الجنين كان في شهره الخامس، وسط إشارة إلى أنَّ الجاني مسجل لدى الجهات الأمنية في بعض القضايا.

وتم تدوين قضية ضده بالقتل العمد وإحالة القضية إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.