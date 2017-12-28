تنويه مهم من البيئة لمشتري الطيور من سوق العزيزية

المواطن - الرياض

وجَّهت وزارة البيئة والمياه والزراعة رسالةً مهمةً للمواطنين والمقيمين ممن اشتروا طيوراً من سوق العزيزية وظهرت عليها أعراض المرض أو نَفَقت لسبب ما.

وأهابت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالذين اقتنوا طيوراً من سوق الطيور بالعزيزية جنوب مدينة الرياض خلال الفترة 15 / 3 إلى 3 / 4 / 1439هـ، وظهرت عليها أعراض مرضية ونفوق بأن يتصلوا على الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ ( 8002470000).

وأضافت وزارة البيئة في بيان، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك يأتي للتأكد من خلو طيورهم من الإصابة بإنفلونزا الطيور.







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