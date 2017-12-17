توجه لمنع التصوير بالحرم المكي والنبوي

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة
منعت الجهات المعنية التصوير في الحرمين الشريفين؛ تعظيمًا لشعائر الله، واحترامًا لمشاعر الحجاج والمعتمرين والزوار.
وألزمت الجهات الأمنية أصحاب حملات الحج والعمرة بتوعية الحجيج والمعتمرين بهذه التعليمات التي تأتي ضمن خطط الجهات الأمنية والتنظيمية في الحرمين لتهيئة المناخ التعبدي لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وذكرت مصادر أن القرار جاء لما يسببه التصوير داخل وخارج الحرمين الشريفين من تشويش وإثارة لمشاعر كثير من مرتادي الحرمين؛ ما يستوجب تجاوب قاصديه مع قرار المنع الذي يشمل الكاميرات العادية أو التلفزيونية أو الفيديو؛ لما فيه من ابتذال ولهو أثناء أداء العبادة، مع التنويه بأن مخالفة هذه التعليمات ستؤدي إلى مصادرة فيلم المادة المصورة وآلة التصوير إن لزم الأمر.
تعليق واحد
حمد ركاب
طاعة ولي الامر من طاعة الله..مافي ذلك شك ولكن..المعتمرين والحجاج والزوار..المتلهقين لبيت الله وحرمه..ياتون باشرهم وتشعر بالفرح والسرور علي وجوههم ووجوه ابنايهم..وتراهم يحملون هواتفهم..ويوثقون لهذه اللحظات السعيدة جوار الكعبة المشرفةالمشرفة وعند ابوابها وفي ساحاتها ليحملوا معهم هذه الذكريات العظيمة والتي تزيد من تعلقهم وارتياطهم بقبلتهم وهي ايضا محفز لاخرين..للوصول لهذه الاماكن الطاهرة..وهي بصورة او باخري وسيلة للدعوة..نسال الله التوفيق