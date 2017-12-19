حساب المواطن في #ميزانية_2018.. الصرف الأول الخميس والأرقام تؤكّد العدالة الاجتماعية

المواطن ـ رقية الأحمد

يترقّب المواطنون، صرف الدعم المالي عبر برنامج “حساب المواطن”، الخميس 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عقب إقرار سياسات وآليات البرنامج، واعتماد الميزانية المخصصة للبرنامج، في إطار ميزانية المملكة 2018.

ورصدت ميزانية السعودية 2018، التي أعلنت رسميًّا الثلاثاء 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، مبلغًا بقيمة 2.5 مليار ريال شهريًّا، للإنفاق على حساب المواطن، وهو البرنامج المخصص لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.

وورد في ميزانية العام المقبل أنَّ “الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، يتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018”.

متى يكون صرف دعم “حساب المواطن”؟

واعتمد مجلس الوزراء، سياسات برنامج “حساب المواطن”، بالتزامن مع البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة والموافقة على خطة حماية المستهلك، في ظل الإصلاحات الاقتصادية، والتي يعتبر فيها الدخل الشهري للأسرة ‏المعيار الرئيس في تقييم ودراسة حاجة المتقدمين للاستفادة من البرنامج.

وسجل في حساب المواطن 3.7 مليون رب أسرة، بما يشمل نحو 13 مليون مواطن. وسيتم أول إيداع لمبالغ المستحقين من البرنامج في 21 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مع الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح، ليصبح بعدها تاريخ الإيداع في العاشر من كل شهر ميلادي.

الاستحقاق يلبي احتياجات الأسر:

ستجري مراجعة المبالغ كل 3 أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقًا للتغيرات والمعايير، وهي مقدار دخل الأسرة وعدد أفرادها ومعدل استهلاكها من الطاقة والوقود بموجب شرائح معلنة، والتي قسمت وفق 5 فئات، هي:

من رواتبهم من صفر وحتى 8699 ريالًا

من 8700 ريال وإلى 11999 ريالًا

من 12000 ريال إلى 15299 ريالًا

من 15300 ريال إلى 20159 ريالًا

من لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160 ريالًا.

“حساب المواطن” تعويض كامل:

يستهدف برنامج حساب المواطن تعويض المواطنين السعوديين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية.

ويتمتع برنامج حساب المواطن بالعديد من الميزات، حيث سيبدأ بقيمة دعم شهرية 2.5 مليار ريال للعام 2018، ومن ثم يعاد النظر في مقدار الحاجة للدعم بشكل دوري، وبناء عليه تتحدد المبالغ المرصودة، والتي قد تصل بإجماليها إلى 60 مليار ريال في 2020.

وستختلف المبالغ المرصودة عن المنفقة فعليًّا، حيث تعتمد الأخيرة على معايير متغيرة تراجع كل 3 أشهر، بينما يأتي الرصد بموجب تقديرات الميزانية.

وبحسب ما تم إعلانه فإن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة، بل ستسير بشكل متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية، وتقييم دوري للمسجلين فيه.

الأهلية:

يقدم حساب المواطن دعمًا ماليًّا حكوميًّا لكلٍّ من:

الأسر السعودية

الأفراد المستقلين

حاملي بطاقات التنقل

‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويقيم بشكل دائم داخل المملكة، هذا إضافة إلى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

يذكر أنَّ المملكة تسعى، من خلال برنامج التوازن المالي، إلى صرف الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مستندة إلى معلومات واقعية لا افتراضية مبنية على دراسات تقديرية.

وتستند المملكة إلى المعلومات التي يوردها المواطنون أنفسهم، في كل الخطط التنموية، إذ إنّها ثروة معلوماتية كبيرة، دون أن يكون لذلك أثر على الضرائب أو المحاسبة أو سواها.







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