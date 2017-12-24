حساب المواطن : لا يمكن إلغاء تسجيل أي مواطن.. وهذه أسباب نقص الدعم

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

كشف حساب المواطن أنه لا يمكن إلغاء التسجيل بالبرنامج لأي سبب كان.

وأوضح حساب خدمة العملاء، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أنه “لا توجد خاصية لإلغاء الحساب لكن بالإمكان تعديل البيانات للمستفيد.

وأكد حساب المواطن أن هناك 4 أسباب قد تكون السبب في أن تكون دفعة الدعم ناقصة أو صفرًا.

وقال حساب المواطن: “إن أحد الأسباب هو تابع غير محتسب لعدم الأهلية، وثانيًا بسبب دخل الأسرة، أو ربما بسبب فئة عمر أحد التابعين، ورابعًا قد يكون السبب وجود أحد أفراد الأسرة خارج المملكة لفترة معينة.







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