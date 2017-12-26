حساب المواطن يستقبل اليوم شكاوى المعترضين على مبلغ الدعم.. هنا الرابط للدخول

المواطن - الرياض

يتيح برنامج حساب المواطن للمسجلين في البرنامج، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم، وذلك حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى.

ويمكن تقديم شكاوى المعترضين على مبلغ الدعم من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا)‪.

‏وشدد حساب المواطن في وقت سابق على أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

أمران يجب مراعاتهما:

ولكن أكد حساب المواطن أنه يجب مراعاة أمرين قبل تقديم الشكوى، هما: التأكد من تطابق المبلغ المودَع من خلال حاسبة المواطن التقريبية الموجودة على الموقع بالقيام بإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين والدخل ومطابقة المبلغ الناتج عن العملية الحسابية مع المبلغ المودع؛ فإذا تطابق المبلغ فإن المستفيد لا يحتاج إلى تقديم الشكوى.

كما يجب التأكد من أهلية جميع التابعين.

أيقونة للشكوى:

ولفت برنامج حساب المواطن إلى أنه ستتم إتاحة أيقونة الشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع.

رسائل نصية:

كما سيتم إرسال رسائل نصية لهواتف المستحقين الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة الدعم في حساباتهم بسبب مشاكل في رقم الآيبان للحساب البنكي لهم، حيث سيُطلب منهم إضافة رقم آيبان آخر أو مراجعة البنك لحل تلك المشكلة.

الحاسبة التقديرية:

ودعا برنامج حساب المواطن المسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الالكترونية، للاستفادة منها في معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، حيث تتأثر قيمة الاستحقاق للأسر والأفراد المستقلين بإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وجدد البرنامج دعوته للمسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا) لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19912، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.

شكاوى البنوك:

وفي سياق آخر، طالب حساب المواطن من المواطنين الذين لا تتجاوب البنوك مع مطالباتهم فيما يخص البرنامج بضرورة تقديم شكوى ضدها.

وقال حساب خدمة العملاء في ردٍّ منه على أحد المغردين المتضررين من إجراءات إحدى البنوك المحلية: “عزيزي المستفيد الرجاء التوجه إلى البنك لرفع شكوى، وفي حال لم يتم التجاوب بإمكانك التوجه إلى مؤسسة النقد ساما”.







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