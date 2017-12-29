حساب المواطن يعيد التأكيد: استيفاء شروط الأهلية لا يعني استحقاق الدعم

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن استيفاء شروط الأهلية العامة لا يعني بالضرورة استحقاق الدعم.

ولفت الحساب الرسمي لخدمة العملاء ببرنامج حساب المواطن على “تويتر”، إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وجاء ذلك ردًا من خدمة عملاء حساب المواطن على استفسار مواطن بخصوص استيفاء شروط الأهلية ولكن لم ينزل الدعم إلى حسابه.

وشددت خدمة عملاء حساب المواطن على أن لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن استخدم حاسبة الدعم التقديرية.

وفي وقت سابق نشر حساب المواطن مقطع فيديو لطريقة وخطوات تقديم طلب اعتراض على قرار عدم الأهلية.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال وصول رسالة عدم الأهلية يتطلب ذلك مراجعة الحساب في البوابة الإلكترونية (هنا الرابط)، لمعرفة الأسباب وتقديم الاعتراض:

وأوضح حساب المواطن أن للمتقدم فترةَ سماح بالاعتراض تمتد إلى ثلاثة أشهر.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:

– الدخول إلى الحساب ومعرفة نتيجة اختبار الأهلية وأسباب الاعتراض.

– اضغط على أيقونة الاعتراض واتبع الخطوات وارفع الملفات المطلوبة منك للنظر في حالتك.

– في حالة قبول الاعتراض سيتم تعويضك عن مستحقاتك بأثر رجعي.

– أو يتم رفض طلب اعتراضك، وفي هذه الحالة يمكنك تقديم طلب اعتراض مرة أخرى خلال فترة السماح بالاعتراض.







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