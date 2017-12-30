حساب المواطن يكشف أسباب عدم دراسة الأهلية

المواطن - الرياض

كشف حساب خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن عن الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى عدم دراسة الأهلية لبعض المتقدمين.

وقال حساب المواطن ردًا على سؤال حول عدم دراسة الأهلية بالقول: إن هناك أسباباً كثيرة قد تدفع إلى عدم دراسة الأهلية من بينها:

التسجيل بعد موعد دورة الأهلية.

لم يتم استكمال بيانات الطلب مثل (مستندات مطلوبة، عدم تقديم طلبك).وأشار حساب المواطن إلى أنه سيجري دراسة الأهلية في الدورة القادمة من التحديث.يُذكر أن حساب المواطن كان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم إيداع الدفعة الثانية من الدعم لمستفيدي البرنامج يوم 10 يناير المقبل. وأشار حساب المواطن إلى أنه سيتم الصرف لمن استكمل الطلب وأتم التسجيل قبل يوم 16 ديسمبر الجاري. وكان حساب المواطن قد أودع الدفعة الأولى من الدعم قبل أكثر من أسبوع وبلغت 2 مليار ريال استفاد منها 10.7 مليون مواطن، أو ما يعادل 82% من المسجلين في البرنامج.







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