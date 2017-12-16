خبير تحكيمي: هدف الاتحاد الثاني في شباك الباطن غير صحيح لهذا السبب

المواطن - محمد سمعة

وضّح الخبير التحكيمي مرعي العواجي، أن الاتحاد سجل هدفًا غير صحيح في شباك نادي الباطن، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الاتحاد سجل الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالعزيز العرياني في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.

وأوضح العواجي أن هدف الاتحاد الثاني في شباك الباطن غير صحيح؛ بسبب تواجد العرياني في منطقة التسلل.

كما أشار الخبير التحكيمي إلى أنه كان يجب طرد اللاعب العرياني في الدقيقة الـ88 من عمر اللقاء بعد ضربه للاعب مزيد الفريج حارس مرمى فريق الباطن.

كما أكد العواجي على صحة ركلة جزاء فريق الباطن والتي أهدرها اللاعب أديسون.

وأشار العواجي إلى أن الاتحاد كان له ضربة جزاء عبر محمود عبدالمنعم كهربا لم يتم احتسابها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :