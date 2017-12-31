دليل إرشادي للأجهزة البلدية لإعداد خطط مواجهة الكوارث

المواطن - الرياض

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية “دليل الأجهزة البلدية في إعداد خطط مواجهة الكوارث”، والمتضمن عدداً من الإجراءات الهادفة للحد من مخاطر الكوارث بالمملكة وذلك من خلال الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث بكافة أنواعها.

وتهدف الوزارة من هذا الدليل إلى إرشاد الأجهزة البلدية التابعة لها لتقديم خدماتها على أكمل وجه، وفق منهجية علمية تستند على المعلومات التفصيلية والتحليل الدقيق لها, ومن ثم توظيف الإمكانات البشرية والفنية توظيفاً مثالياً يهدف إلى احتواء الحدث وتحجيم تداعياته وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية المعنية , ويتضمن الدليل تعريفاً بمفهوم الكوارث وأنواعها ومهام ومسؤوليات الوزارة وفروعها خلال وقوع الكوارث، وطرق إعداد خطط الكوارث بمختلف أنواعها، وطرق تحليل المخاطر ورسم السيناريوهات لمواجهتها، إلى جانب عرض خطط التدريب لفرق العمل، وإعداد الخطط التفصيلية للأمانات والبلديات لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث التي قد تحدث.

ويتناول الدليل مهام ومسؤوليات الوزارة في نظام الدفاع المدني في كافة مراحل الكارثة قبل وقوعها من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية وأثناء وقوعها بمواجهتها وبعد وقوعها بالتعافي وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ورصد الدروس المستفادة.

ويأتي صدور هذا الدليل انطلاقًا من سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وأهداف برنامج التحول البلدي 2020 والتحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وحرصاً على رفع مستوى أداء وكفاءة منسوبي الوزارة في كافة الأمانات والبلديات لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات.







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