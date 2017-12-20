رئيس وحدة المحتوى المحلي: ميزانية 2018 “توسعية” ومحفزة للقطاع الخاص

المواطن - الرياض

رفع المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ فهد بن محمد السكيت، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439- 1440(2018)، وعلى ماحملته من بشائر خير للوطن والمواطن.

واعتبر أن نتائج إعلان الميزانية، تعتبر محفزة للقطاع الخاص بشكل كبير، نظرا لأنها “ميزانية توسعية”، حيث شهد الإنفاق المقدر ارتفاع مقارنة مع ميزانية العام المالي السابق.

وقال السكيت إن الميزانية الجديدة راعت أهمية تحفيز الاقتصاد بشكل عام، والقطاع الخاص على وجه التحديد، وبالتالي فإن انعكاس الإنفاق الاستثمار في الميزانية سيظهر على القطاع الخاص قريبا، نظرا لأنه المعني بتنفيذ المشاريع الحكومية سواء الضخمة أو المتوسطة.

ولفت السكيت إلى أن الميزانية الحالية ساندت جهود تحفيز القطاع التي كان آخرها موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال، من خلال اعتماد مبادرات نوعية وممكنات أخرى لدعم القطاع الخاص.

وقال السكيت أن ميزانية الدولة للعام المالي 2018، تأتي ضمن منظومة برامج رؤية المملكة 2030، نظرا لأنها تهدف بشكل مستمر إلى تحقيق هدف التوازن المالي، من خلال التركيز على المشاريع ذات الأولوية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية والإفصاح، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقادتها، وأن يديم عليها الأمن والأمان.







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