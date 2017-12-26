ردًّا للجميل.. السفير الفلسطيني يطمئن على صحة المجاهد العتيبي

المواطن - الرياض

أشاد مدير مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، أحمد الزبيدي، بزيارة السفير الفلسطيني لدى المملكة باسم الأغا للمستشفى والاطمئنان على صحة المجاهد السعودي إبراهيم العتيبي الذي شارك في حرب عام 1948 ضد الاحتلال، معتبرًا أن الزيارة تأكيد على اهتمام القيادة الفلسطينية بالمشاركين والمساهمين في الدفاع عن أرض فلسطين.

ورحبت إدارة مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز والعاملين بالسفير الفلسطيني باسم الأغا الذي تفقد المجاهد إبراهيم العتيبي وهو يتلقى العلاج هناك، مؤكدة متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين السعودي والفلسطيني.

ووصف مدير المستشفى مبادرة السفير الفلسطيني بتفقد المجاهد العتيبي بأنها خطوة فريدة تعكس حرص القيادة الفلسطينية على رد الجميل لأبناء الوطن الذين أسهموا في الدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية في وجه الاحتلال خلال عام 1948م.

وأثنى السفير الأغا على مجاهدات العتيبي وما قدمه دفاعًا عن أرض فلسطين، مشيرًا إلى مواقف حكومة خادم الحرمين الشريفين الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.

وكان عدد من المجاهدين السعوديين شاركوا في الحرب المعروفة بحرب 48 دفاعًا عن أرض فلسطين وأظهروا مقدرة قتالية عالية، وشجاعة وبطولات منقطعة النظير مع رصفائهم من الجنود العرب المشاركين.







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