رغم التحذير.. بنك شهير يسحب دعم حساب المواطن من أحد المستفيدين

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

ضرب أحد البنوك بتعليمات مؤسسة النقد عرض الحائط وقام بسحب مبلغ الدعم النقدي الخاص بأحد المواطن.

وفي التفاصيل تلقت ” المواطن ” شكوى من أحد المواطنين يفيد بقيام البنك الأهلي بسحب أكثر من ١٢٠٠ ريال من مبلغ الدعم المودع في حسابه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخميس الماضي .

وقال المواطن، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه فوجئ بعد صلاة فجر اليوم الاثنين برسالة مفادها “مدفوعات بطاقة ائتمانية، مبلغ 1228.24 ريال، حساب xxxx*xxxx، في 12/25 06:18”.

وأضاف قمت بالاتصال بالبنك إلا أنهم أكدوا أنه حان موعد استحقاق القرض الشخصي عليه، وتم سحب المبلغ من حسابه لتوفره.

وهذا وتستعد البنوك المحلية بعد الساعة ١٢ ليلاً من مساء اليوم في إيداع الرواتب للموظفين كذلك إلى فتح باب الشكوى الخاصة لحساب المواطن.







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