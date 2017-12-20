رفحاء.. إنشاء أول مركز للإصلاح الأُسَري بالشمالية

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

وقَّع يوم أمس ⁧‫مركز خبرة⁩ عقد عمل مع ⁧‫جمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء⁩ لإنشاء مركز الإصلاح الأُسري، الذي سيقدم خدماته التوعوية والإرشادية للأسرة في ⁧‫رفحاء⁩ من خلال تلقي الحالات مباشرة، أو بالتحويل من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

ووقع الاتفاقية من جانب مركز خبرة الدكتور خالد الحليبي ومن جمعية ملاذ الأسرية الأستاذ مياح عقيل الشمري وذلك يوم أمس الثلاثاء.

ويعتبر مركز الإصلاح الأسري هو الأول من نوعية بمنطقة الحدود الشمالية وجاء افتتاح المركز بمباركة ودعم محافظ محافظة رفحاء الأستاذ بدر بن إبراهيم الهزاع.







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