زيادة مقاعد الابتعاث لأطباء الامتياز إلى 200 في بريطانيا

المواطن ـ الرياض

أعلن الملحق الثقافي السعودي لدى بريطانيا، الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، عن صدور موافقة المقام السامي الكريم، على زيادة عدد مقاعد طلبة أطباء الامتياز المبتعثين للخارج، والذين يرغبون قضاء سنة الامتياز داخل المملكة من 55 مقعدًا، إلى 200 مقعد سنويًّا.

وأوضح أنَّ “الموافقة السامية الكريمة ستساهم في رفع معاناة أبنائنا وبناتنا المبتعثين والمبتعثات من الأطباء الحاصلين على شهادات الطب البشري وطب الأسنان والتخصصات الطبية، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ليقوموا بعملهم تحت إشراف وزارة التعليم كأطباء امتياز في السعودية”.

وأشار المقوشي إلى أنَّ “الموافقة السامية الكريمة، تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بهذه الشريحة المهمة من شرائح برنامج للابتعاث الخارجي، بعد أن تعثرت أوضاعهم، بسبب خارج عن إرادتهم”، معتبرًا أنَّ “هذه الموافقة تجسد ما يحظى به المبتعثون من اهتمام ورعاية القيادة الكريمة بأبنائنا المبتعثين في الخارج وأنها ستنهي معاناتهم”.

وبيّن أنَّ “سنة الامتياز للطلبة المبتعثين خارج المملكة، رافقها معوقات أبرزت الحاجة إلى إعادة النظر في صياغة الاتفاقيات مع الجامعات في الخارج، وإعطاء هذا الأمر أقصى درجات الأهمية في التعاون المستقبلي مع تلك الجامعات، بما يضمن حقوق هذه الفئة المهمة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي”، لافتًا إلى أنَّ “جهود وزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للبعثات بالتعاون مع الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج، ستخرج بإيجاد حلول جذرية لهذه الإشكاليات”.

وأضاف: “الملحقية الثقافية في بريطانيا، بادرت بالفعل بوضع هذا المحور على طاولة اجتماعاتها كافة مع مسؤولي الجامعات البريطانية في مفاهماتها الأخيرة، ضمن الإستراتيجية الجديدة التي تعمل عليها الملحقية الثقافية للتبادل الثقافي والأكاديمي السعودي البريطاني”.

وأردف: “النتائج المبدئية مطمئنة للخروج باتفاقيات جديدة نوعية وموجه لخدمة الطلبة المبتعثين السعوديين واحتياجات المملكة من الموارد الطبية المؤهلة، ضمت رؤية المملكة 2030 للموارد البشرية بالدرجة الأولى”.

ولفت إلى أنَّ “أهم بنود التفاوض في الاتفاقيات الجديدة تقضي بأن تكون سنة الامتياز جزءًا أصيلًا في خطة البرنامج الأكاديمي للطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات البريطانية، وأن الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا جادة في بلوغ هذا الهدف في كافة مفاوضاتها”.

ورفع الدكتور عبدالعزيز المقوشي، باسمه وباسم مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين في الجامعات البريطانية من الدارسين للطب البشري وطب الأسنان والتخصصات الطبية، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على هذه الموافقة السامية التي تعتبر امتدادًا لما يحظى به الطلبة المبتعثون من رعاية واهتمام.







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