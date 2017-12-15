ساعات تفصلنا عن إغلاق باب التسجيل للدفعة الثانية من حساب المواطن

المواطن ـ رقية الأحمد:

تفصلنا ساعات قليلة، عن آخر موعد للتسجيل في الدفعة الثانية لدى برنامج حساب المواطن، والذي تمَّ التأكيد بأنّه السبت 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والمجدولة للصرف في 10 كانون الثاني/يناير 2018م.

وأوضح حساب المواطن، في وقت سابق، أنَّ معايير استحقاق المبلغ الذي سيتم إيداعه في حساب المستفيد الرئيسي، تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين، مبيّنًا أنّه “في حال كان عمر المتقدمين فوق 24 عامًا بإمكانهم التسجيل كفرد مستقل، ولا يتطلب منهم رفع مستندات، وفي حال كان العمر أقل من 24 عامًا، لا بد من إثبات الاستقلالية في حال تم طلبها”.

وأشار حساب المواطن إلى أنَّ من كان عمره أكثر من 24 عامًا، ويسكن مع أسرته، عليه إرفاق مستندين في حسابه لإتمام عملية التسجيل، هما:

المستند الأول خاص بالمتقدم (صك ملكية أو عقد إيجار أو فاتورة كهرباء خاص بك)

المستند الثاني خاص بالعائلة (صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائلة) لإثبات الحالة.

الخطوة الأولى في إعادة الدعم لمستحقيه:

واعتمد مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، سياسات برنامج حساب المواطن والتي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق.

وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت حساب المواطن الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية.

وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، وسيكون مصاحبًا معها الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.

وتمّت جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ابتداءً من دورة الدفع الثانية في شهر كانون الثاني/يناير 2018م.

وستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقًا للتغيرات.

شروط الأهلية:

اشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك كل من:

ابن وابنة المواطنة

الزوج غير السعودي المتزوج من سعودية

الزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي

حاملي بطاقات التنقل

إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.

عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

الإحصاءات الرسمية:

بحسب الإحصاءات الرسمية، فقد تقدم حوالي 13 مليون مواطن عبر بوابة حساب المواطن في مرحلته الأولى، ومن المقرر أن يكون السبت 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، هو آخر موعد للتسجيل في الدفعة الثانية في برنامج حساب المواطن.

طريقة التسجيل في بوابة حساب المواطن:

إنشاء حساب إلكتروني في بوابة حساب المواطن، وإدخال البيانات التالية:

رقم الهوية

تاريخ الميلاد

رقم الجوال

يرسل برنامج حساب المواطن رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم تتضمن كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

يقوم المتقدم بعد ذلك بتغيير كلمة المرور عبر بوابة حساب المواطن.

يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص وتعبئة جميع الحقول الخاصة بالبيانات العامة، وبيانات العنوان، وبيانات الدخل والتابعين، وبيانات العقارات، والبيانات البنكية.

بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل، ليتم دراسته لاحقًا وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة.







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