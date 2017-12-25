سبب تعثر إيداع مبلغ دعم حساب المواطن في حساب بعض المواطنين

المواطن - الرياض

تعثر إيداع مبلغ الدعم الخاص ببرنامج “حساب المواطن” لبعض حاملي بطاقة التنقل.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أسباب ذلك، موضحًا أن 10.217 رب أسرة من حاملي بطاقة التنقل استحقوا الدعم من حساب المواطن، أما بالنسبة إلى تعثر الإيداع لبعضهم فهذا يعود إلى أسباب بنكية.

وقال أبا الخيل: إنه يتم حاليًّا العمل على حل هذه المشكلة وتعويض المستحقين لمبالغ الدعم.

وطالب حساب المواطن في وقت سابق من المواطنين الذين لا تتجاوب البنوك مع مطالباتهم فيما يخص البرنامج بضرورة تقديم شكوى ضدها.

وقال حساب خدمة العملاء في ردٍّ منه على أحد المغردين المتضررين من إجراءات أحد البنوك المحلية: “عزيزي المستفيد الرجاء التوجه إلى البنك لرفع شكوى، وفي حال لم يتم التجاوب بإمكانك التوجه إلى مؤسسة النقد ساما”.







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