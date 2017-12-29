سفارة المملكة لدى تركيا ترد ببيان حاسم على مزاعم التورط بانقلاب في قطر

المواطن - الرياض

ردت سفارة المملكة لدى تركيا على ما نشرته محلة جارتشيك حياة، بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، للكاتب محمد آجت، والذي حمل عنوان “تركيا منعت الانقلاب في قطر”.

وأكدت السفارة أن الموضوع حمل ادعاءات باطلة ضد المملكة، وتناقلتها وسائل إعلام تركية، ومنها صحيفة يني شفق وديلي صباح.

وشددت السفارة على أنها ترفض ما جاء في هذه المادة الصحافية من مزاعم ضد المملكة بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق وأن أعلنت المملكة قطع علاقاتها معها منذ يونيو الماضي.

واستنكرت سفارة المملكة لدى تركيا الزج باسم السعودية في مثل هذه الادعاءات، لاسيما وأن الدولة التي يزعم التقرير أن تركيا دافعت عنها هي نفسها نفت صحته.

ودعت السفارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، موضحةً أنها تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات القانونية.







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