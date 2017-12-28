سفير المملكة لدى اليمن: إيران زوّدت الحوثي بالصواريخ مجزّأة وخبراؤها جمّعوها لاستهداف السعودية

المواطن ـ واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، أن إيران زودت الحوثيين الانقلابيين بصواريخ بالستية على شكل قطع عن طريق ميناء الحديدة اليمني، ثم قام خبراء من حزب الله وإيران بتجميعها لاستهداف المملكة العربية السعودية.

وقال السفير آل جابر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي في القاهرة اليوم، عقب جلسة عقدها آل جابر مع أعضاء البرلمان العربي وممثلي الدول العربية لدى الجامعة العربية، لاطلاعهم على التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن: لقد عرضنا خلال الجلسة الكثير من الحقائق، بداية من انقلاب المتمردين الحوثيين على المرحلة الانتقالية التي كانت تنظم عملية نقل السُلطة، والمبادرة الخليجية، والحوار الذي ضم كل الفصائل اليمنية حول كافة القضايا بما فيها صعده والحوثيين، الذي توصل لكثير من الحلول للمشكلات اليمنية.

وأوضح أن “الحوثيين دمروا أمل اليمنيين في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتراجعوا عن اتفاق السلم والشراكة الذي وقعوه عام 2014م، كما رفضوا اقتراح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتسليم ميناء الحديدة لجهة دولية لإدارته”.

وأضاف أن “الحوثيين وقّعوا أكثر من 80 اتفاقية منذ نشأتهم، منها مع القبائل والسلفيين، ومنها ما هو تحت إشراف الأمم المتحدة، ونقضوها جميعًا، كما اتفقوا مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ليوفر لهم الغطاء، وعندما اكتشف صالح حجم الوجود الإيراني تخلى عن هذه الشراكة، وغير مواقفه فقتلوه”، لافتًا إلى أن “الشعب اليمني يدرك جيدًا أن ممارسات الحوثيين خارجة عن أعراف اليمن والعرب”.

وبين أن “الحوثيين رفضوا جميع الحلول السياسية وتحركوا بإيعاز إيراني، وقال كان يمكن أن يتحركوا لمأرب حيث الغاز والنفط ولكن تنفيذًا لأوامر إيران تحركوا للسيطرة على باب المندب”.

وأفاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن بأن “التحالف العربي تمكّن من طرد الحوثيين من عدن، وهو الآن على مشارف صنعاء، وهناك نجاحات تتحقق من قبل التحالف”.

وأشار السفير آل جابر إلى أن “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقوم بجهود كبيرة، وهناك خطة للعمليات الإنسانية التي ستنفذ لدعم الإنسان اليمني في المجالات كافة”.

من جانبه، أوضح رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي أن “البرلمان سيضع خطة للتصدي للتدخل الإيراني في اليمن سواء على المستوى الداخلي أو الدولي”، مشيرًا إلى أن “البرلمان العربي سيُصدر غدًا قرارًا بشأن الوضع في اليمن والتدخلات الإيرانية وتزويد الحوثيين بالصواريخ”.

ودان السلمي، ما يقوم به النظام الإيراني بتزويد الحوثيين بالصواريخ لاستهداف دول التحالف العربي، قائلًا: “لأول مرة في التاريخ هناك ميليشيا تمتلك صواريخ بالستية في مخالفة صارخة للقانون الدولي وفي خرق لقرارات مجلس الأمن”.

وأشار إلى أنَّ “البرلمان العربي يتواصل مع البرلمانات المماثلة، لشرح حقيقة الوضع في اليمن، مبينًا أن اليمن موضوع أساسي على جدول أعمال البرلمان لأهميته ودوره العربي، وكذلك نظرًا للصعوبات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها”.

وأعرب عن تقديره لما تقوم به قوات التحالف العربي لاسترداد سُلطة الدولة والشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكّد رئيس البرلمان العربي أن “البرلمان يقف مع المملكة وقوات التحالف والعالم العربي للحفاظ على الأمن القومي العربي”، مشددًا على أنه “لا يمكن أن يكون هناك استقرار في اليمن وفي البحرين وغيرها من الدول العربية في ظل ممارسات إيران”.







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