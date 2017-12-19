سليمان الطفيل لـ”المواطن”: ميزانية 2018 سترفع نسبة التوظيف والتوطين

المواطن - مؤيد معافا - الرياض

‏أكد كبير الاقتصاديين الدكتور سليمان الطفيل، أن ميزانية المملكة 2018 سوف تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة.

‏وقال الطفيل، في تصريح خاص إلى “المواطن“: إنّ الميزانية ستحقق مفهوم العدالة والمساواة في توزيع الدخل والثروة، لاسيما أنها ستعمل على توظيف أمثل للموارد والقطاعات الاقتصادية.

‏وأضاف أنها سترفع من نسبة التوظيف والتشغيل والتوطين، مؤكدًا أنها ستحقق مفهوم المكون الوطني في المشاريع الاستثمارية المشتركة، بالإضافة إلى الفرص الربحية التي ستخلقها.

‏وأشار في ختام تصريحه إلى أن ميزانية المملكة ستعمل على تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المالية، موضحًا أن العجز بسيط ولا يشكل ضغطًا على إدارة الاقتصاد العام.







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