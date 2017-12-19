سليمان الطفيل لـ”المواطن”: ميزانية 2018 سترفع نسبة التوظيف والتوطين

المواطن - مؤيد معافا - الرياض
أكد كبير الاقتصاديين الدكتور سليمان الطفيل، أن ميزانية المملكة 2018 سوف تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة.
وقال الطفيل، في تصريح خاص إلى “المواطن“: إنّ الميزانية ستحقق مفهوم العدالة والمساواة في توزيع الدخل والثروة، لاسيما أنها ستعمل على توظيف أمثل للموارد والقطاعات الاقتصادية.
وأضاف أنها سترفع من نسبة التوظيف والتشغيل والتوطين، مؤكدًا أنها ستحقق مفهوم المكون الوطني في المشاريع الاستثمارية المشتركة، بالإضافة إلى الفرص الربحية التي ستخلقها.
وأشار في ختام تصريحه إلى أن ميزانية المملكة ستعمل على تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المالية، موضحًا أن العجز بسيط ولا يشكل ضغطًا على إدارة الاقتصاد العام.