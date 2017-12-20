سوق الأسهم يواصل أسبوع الارتفاعات

المواطن - واس

واصل سوق الأسهم السعودية الصعود لليوم الخامس على التوالي مدعومًا بأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، حيث أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 13.21 نقطة ليقفل عند مستوى 7212.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الفخارية, والطيار, ورعاية, وبدجت السعودية, والمملكة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الخزف السعودي, وعذيب للاتصالات, وأسمنت ينبع, وأسمنت القصيم, والجوف, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 1.75% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية، والإنماء, والطيار, وأميانتيت هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك، والإنماء, والطيار, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3094.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 76 ألف سهم تقاسمتها 252 صفقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :