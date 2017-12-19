شاهد .. الملك يوقع الميزانية السعودية 2018 في قصر اليمامة

المواطن - الرياض

شهد قصر اليمامة في الرياض اليوم الإعلان عن الميزانية السعودية 2018.

وأعلن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إقرار الميزانية السعودية التي وصفها بأنها الأكبر في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق على البرامج التنموية.

وبلغت النفقات التقديرية في الميزانية السعودية 978 مليار ريال فيما بلغت الإيرادات 783 مليار ريال بعجز إجمالي 195 مليار ريال.

وأعلن الملك سلمان عن طرح 12 برنمجًا تحفيزيًا خلال العام المقبل لدعم المبادرات الاستثمارية في القطاع الخاص كما أعلن أن الميزانية السعودية 2018 شهدت تراجعًا في الاعتماد على العائدات النفطية يصل إلى 50% تقريبًا.







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