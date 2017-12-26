شاهد بالفيديو.. خطوات تسجيل اعتراض عدم الأهلية في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن الخطوات التي يجب ان يتم اتباعها لتسجيل اعتراض على عدم الأهلية للحصول على الدعم في البرنامج.

وقال حساب المواطن إنه من أجل تسجيل اعتراض على عدم الأهلية يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى بوابة برنامج خساب المواطن على الانترنت عبر الرابط التالي ( هنا ).

الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال ايقونة (قائمة دراسة الأهلية) .

اختيار أيقونة أسباب عدم الاهلية.

اختيار أيقونة تقديم اعتراض ثم تعبئة البيانات اللازمة وسيتم رفع الاعتراض.

وكان حساب المواطن قد بدأ اليوم في تلقى الشكاوى والاعتراضات على الدعم المخصص للمواطنين في المرحلة الأولى من البرنامج.

وأتاح البرنامج التقدم بالشكوى اعتبارا من اليوم على أن يتم النظر ‎فيها خلال 90 يومًا من تاريخ صرف الدفعة الأولى.

وتم إيداع 2 مليار ريال قيمة الدعم المخصص للدفعة الأولى يوم 21 ديسمبر الجاري وشملت 82% من المتقدمين للبرنامج بما يتجاوز 10.7 مليون فرد.

ومن المقرر أن يتم ايداع الدفعة الثانية من دعم حساب المواطن يوم 10 يناير المقبل وتشمل المسجلين في البرنامج والمكتملة طلباتهم حتى نهاية يوم 16 ديسمبر الجاري.