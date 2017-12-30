شاهد.. مقتل شرطي طعنًا في سيتي سنتر مسقط

المواطن - متابعة

قُتل شرطي، اليوم، طعناً بسكين، وأُصيب اثنان آخران، في مجمع سيتي سنتر، بالعاصمة العُمانية مسقط.

وقالت شرطة عُمان السلطانية في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “بالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور، التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط، تؤكد الشرطة وقوع الجريمة، كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم، والقضية قيد الإجراءات”.

وأضافت: كما تشير الشرطة إلى أن الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض ” سكين ” وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الجُرم وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين.

ونعت شرطة عمان السلطانية وفاة أحد أفرادها اليوم أثناء تأديته واجب العمل.

حادث قتل في سيتي سنتر مسقط pic.twitter.com/6zXnCBuqyK — نورا خالد الخالدي (@norakhaldy) December 30, 2017







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