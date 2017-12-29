شرطة مكة تكشف تفاصيل الإطاحة بسعوديين هددا صيدليًّا بالسكين

المواطن - مكة المكرمة

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، ملابسات سقوط شخصين، بادرا باقتحام صيدلية، وتهديد طبيب بسكين، قبل تدخُّل مواطن لإنقاذ الموقف.

وقال القرشي في بيان له: إنَّ مركز شرطة الحوية، التابع لشرطة الطائف، تلقى بلاغًا بقيام شخصين بالدخول على إحدى الصيدليات وتهديد المناوب فيها بسلاح أبيض، وحاولا سلب أحد الأشخاص بنفس الأسلوب.

وأوضح أنه على الفور، تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة، ونجحت دوريات الأمن في ضبط أحدهما (كان في حالة غير طبيعية)، وتم ضبط الثاني بعد ملاحقته، وتبيّن أنهما سعوديان، حيث تمّ إيقافهما وإحالتهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص.







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