طفل جدة.. علق رأسه في سرير نومه فتدخل الطوارئ لإنقاذه

المواطن - الرياض

باشر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، أمس الجمعة، حالتي طوارئ لأطفال، وتم التعامل معهما دون وقوع أضرار لهما.

وأكد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية أن الحالة الأولى كانت لطفل عمره سنة ونصف، حيث علق رأسه في سرير نومه في جدة.

وأوضح الحساب أنه تم مباشرة حالته بعد التبليغ عنها عبر الرقم 911، ولا أضرار نتجت عن الحادث.

وبالنسبة إلى الحالة الثانية، فكانت لطفل أيضًا، علقت قدمه داخل فتحة الصرف بدورة مياه داخل أحد المباني.

وبعد استقبال البلاغ، تم التعامل مع حالته وإنهاؤها دون أضرار أو خسائر.







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