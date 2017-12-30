عائض القرني يكتب روشتة سهلة للتخلص من الإحباط والتشاؤم

المواطن - الرياض

وجه الداعية الشيخ عائض القرني نصائح إلى المُحبطين والمتشائمين، أهمها “خلع النظارة السوداء”، والتي قصد بها التشاؤم.

وكتب القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كم مرّة ظننا أنها النهاية فإذا هي البداية، كم من يوم اعتقدنا أنه الإخفاق والإحباط فإذا هو الانتصار والنّجاح، فاخلع نظاراتك السوداء التشاؤمية ونظِّف ذاكرتك من الإحباط والأوهام والخرافات، وسوف تجد الحياة تعطيك أكثر مما تطلب، وسوف تراها أبـهى وأبـهج مما تتوقع”.

وفي تغريدة أخرى، غرد الداعية، الذي يتابعه على حسابه الرسمي أكثر من 18 مليون شخص، قائلًا: “انظر للحياة نظر المحب المتفائل؛ فالحياة هدية من الله للإنسان، فاقبل هدية الواحد الأحد، وخذها بفرحٍ وسرور، وتفاءل وتوقع الأجمل والأفضل في كل شيء؛ فإنه سبحانه يُحب المُتفائلين ويُعطيهم على تفاؤلهم”.







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