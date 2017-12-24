عاجل.. بتوجيه ابن عياف.. ترقية 6625 فرداً بالحرس الوطني على مختلف الرتب

المواطن ـ الرياض:

بتوجيهات وزير الحرس الوطني صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز عياف، تمت ترقية 6625 فردًا من منسوبي الحرس الوطني لعام 1439هـ، في مختلف الرتب العسكرية، من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء لجميع التخصصات بالقطاعات والوحدات كافة، للفترة الأولى.

ونوه رئيس هيئة شؤون الأفراد بالحرس الوطني اللواء مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب بالدعم غير المحدود من صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز عياف وزير الحرس الوطني لمنسوبي الحرس الوطني، في مختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم، مشيرًا إلى أنَّ “هذه الترقيات ستعزز القطاعات والوحدات بالحرس الوطني بالكوادر المؤهلة من خلال الشواغر المتاحة والترقيات المستحقة”.

وأوضح أنَّ “الأفراد المترقين جاءت ترقيتهم بعد اكتمال شروط الترقية وفق نظام خدمة الأفراد”، لافتًا إلى أنَّ “هذه الترقية تعد حافزاً لهم لمواصلة ومضاعفة جهودهم لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم”.

وهنأ رئيس هيئة شؤون الأفراد، المترقين بهذه المناسبة، متمنياً أن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.







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