حساب المواطن : يُمكن للمسجلين غير المؤهلين تقديم طلب اعتراض.. شاهد الطريقة

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه سيتيح لجميع المسجلين غير المؤهلين تقديم طلب اعتراض عن طريق البوابة.

ولفت في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن ذلك يكون من مساء يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017.

ونشر مقطع فيديو يوضح آلية تقديم طلب الاعتراض عبر البوابة الخاصة بحساب المواطن.

#عاجل | #حساب_المواطن : سيتاح لجميع المسجلين غير المؤهلين تقديم طلب اعتراض عن طريق البوابة من مساء يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 pic.twitter.com/8r3IgKblMI — صحيفة المواطن (@almowatennet) December 20, 2017

ويترقب 13 مليون مواطن غدًا صرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي المخصص ضمن برنامج حساب المواطن.

ووفقًا لتعميم اطلعت عليه “المواطن” فإن برنامج حساب المواطن مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعاد تقييمه قبل ذلك.

ومن المقرر أن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل برنامج حساب المواطن بعد 6 أشهر أي بشهر شوال المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر سياسات برنامج حساب المواطن على أن يتم إيداع أول دفعة غدًا الخميس فيما تم جدولة باقي الدفعات يوم العاشر من الشهر الميلادي اعتبارًا من 10 يناير المقبل.







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