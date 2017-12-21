حساب المواطن: 300 ريال الحد الأدنى للأسرة الواحدة والفرد المستقل

المواطن - الرياض
أعلن حساب المواطن، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن بدء إيداع مبالغ الدفعة الأولى في حسابات المستحقين.
وأكد حساب المواطن أن الحد الأدنى بحسب السياسات المعتمدة هو 300 ريال للأسرة الواحدة والفرد المستقل.
وبدأت البنوك السعودية اليوم الخميس في إيداع مخصصات حساب المواطن في حسابات المواطنين.
واختلفت المبالغ المودعة في حسابات المواطنين من 300 ريال وحتى 1300 ريال.
وبرنامج حساب المواطن مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعَدْ تقييمه قبل ذلك.
ومن المقرر أن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل برنامج حساب المواطن بعد 6 أشهر أي بشهر شوال المقبل.
15 مشاراكات
خبير
احمدوا الله على العافيه
غير معروف
انا وعيالي وزوجتي ٤٩٧ ريال
خبير
نزل لي ٢٥٠٠
متقاعد عندي ٧اطفال
وراتبي ١٣٠٠
خبير
ولي الامر ٣٠٠
الفرد التابع فرق ٢٤سنه ١٥٠
القل من ٢٤سنه ١٠٠ريال
اذا لديه راتب مايتعدى ٥٠٠٠ وعايله كثيره يصرف عكس اللي راتبه فوق ١٠الاف
راتب حساب المواطن يعتمد على الراتب اللي ياخذه الشخص كل ما قل زاد الدعم كل مازاد قل الدعم
غير معروف
كيف طريقة التسجيل
غير معروف
والي مانزلهم وش السببب
غير معروف
انا متزوج وعندي بنت ونزلي المبلغ ٣٠٠ ريال ودي اعرف وش السبب
غير معروف
ممكن زوجتك موظفه او راتبك عالي
ALRAQE
الحمدلله على كل حال بس بصراحه الي نزل ماتوفي بالغرض 688ريال لاتغطي كهرباء ولا بنزين ولا ايجار والى اخره توقعي كان اكثرعلى الاقل لو1000ريال
غير معروف
الحمد لله احسن من بلاش
الفقير الى الله
حساب مجحف بكل المعايير لايةعوض عن العلاوه المفقوده حتى
فهد
هل الزوجة الأجنبية من مواطن يحسب لها الدعم
مها حاوي
هل انا مؤهلة؟
خرطي
👎👎👎
سلوى.
الأسره كلها 300ولا للفرد وحتى اللي تبع الضمان الإجتماعي