حساب المواطن: 300 ريال الحد الأدنى للأسرة الواحدة والفرد المستقل

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن بدء إيداع مبالغ الدفعة الأولى في حسابات المستحقين.

وأكد حساب المواطن أن الحد الأدنى بحسب السياسات المعتمدة هو 300 ريال للأسرة الواحدة والفرد المستقل.

وبدأت البنوك السعودية اليوم الخميس في إيداع مخصصات حساب المواطن في حسابات المواطنين.

واختلفت المبالغ المودعة في حسابات المواطنين من 300 ريال وحتى 1300 ريال.

وبرنامج حساب المواطن مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعَدْ تقييمه قبل ذلك.

ومن المقرر أن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل برنامج حساب المواطن بعد 6 أشهر أي بشهر شوال المقبل.







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