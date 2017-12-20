عاجل من حساب المواطن: الاعتراض على قيمة الاستحقاق بعد 5 أيام من تاريخ الصرف

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه في حال وجود أي اعتراض على قيمة الاستحقاق، يمكن لمستفيدي حساب المواطن تقديم شكوى بعد 5 أيام من تاريخ الصرف.

ويترقب 13 مليون مواطن غدًا صرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي المخصص ضمن برنامج حساب المواطن.

ووفقًا لتعميم اطلعت عليه “المواطن”، فإن برنامج حساب المواطن مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعاد تقييمه قبل ذلك.

ومن المقرر أن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل برنامج حساب المواطن بعد 6 أشهر أي بشهر شوال المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر سياسات برنامج حساب المواطن على أن يتم إيداع أول دفعة غدًا الخميس، فيما تم جدولة باقي الدفعات يوم العاشر من الشهر الميلادي اعتبارًا من 10 يناير المقبل.







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