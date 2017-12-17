عبر 6 منصات للتوقيع.. تدشين مؤلفات 24 مؤلفًا في معرض جدة للكتاب 

المواطن - جدة

شهد اليوم الثالث من فعاليات معرض كتاب جدة، وعبر 6 منصات للتوقيع، تدشين مؤلفات ما يقارب 24 مؤلفًا، في مختلف مجالات المعرفة وميادين الثقافة، وفنون الإبداع، من أجيال مختلفة ومشارب ثقافية وفكرية متنوعة، واحتفت منصات التوقيع بتوقيع شيماء أحمد الزهراني كأصغر مؤلفة في هذا العام ضمن المؤلفين في معرض الكتاب.

وتعد منصات التدشين أعرافًا تنظيمية تشهدها معارض الكتاب في مختلف أنحاء العالم، ويحتفى بها كحالة منفردة بالكتاب وكاتبه في محفل ثقافي، وموسم معرفي يجتمع إليه الكتاب والكتب محليًّا وعربيًّا وعالميًّا.







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