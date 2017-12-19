عميد كلية الطب بجامعة الإمام لـ”المواطن”: الانتهاء من تصميم المستشفى المجتمعي

المواطن - وليد السلولي - الرياض

أكد عميد كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور خالد آل عبدالغفار، أن المستشفى المجتمعي الواقع داخل المدينة الجامعية جاء بعد موافقة مدير الجامعة وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا الخيل، حيث يحتوي المستشفى على 5 أدوار ويحمل 200 سرير خاص بالمرضى في المرحلة الأولى، وقد يصل إلى 300 سرير في المستقبل.

وقال آل غفار، في تصريح خاص إلى “المواطن“: إنه تم استكمال المبنى بشكل كامل، حيث تم تشكيل فريق عمل بين مهندسي شركة “تبسا” التي تولت تصميمه واستشارته الهندسية، والإدارة المختصة بالمشاريع في الجامعة وكلية الطب لإعادة تصميم المستشفى من الداخل بحيث يتفق مع الاحتياجات المطلوبة، مؤكدًا أن المستشفى سينتهي بعد سنتين.

وأضاف أن المستشفى المجتمعي سيغطي جميع الأقسام الرئيسية مثل، قسم الجراحة قسم الأطفال والباطنة والنساء والتوليد والطوارئ، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مركز لجراحات اليوم الواحد بهدف تقليل مدة بقاء المريض داخل المستشفى لأسباب تتعلق بالعدوى والتكلفة المادية.

وأشار إلى أنه يوجد في كلية الطب 173 عضو هيئة التدريس منهم 137 استشاريًّا في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى المبتعثين في حال عودتهم إلى الوطن، سيتولون العمل في المستشفى وتقديم أفضل الخدمات لطلاب الجامعة، مؤكدًا أن الكادر السعودي الذي سيعمل أصحاب كفاءات عالية ومؤهلين بشكل علمي ومميز.

وأعلن الدكتور خالد، في ختام تصريحه إلى “المواطن“، أنه سيتم إنشاء كليات صحية أخرى بعد الانتهاء من افتتاح المستشفى مثل، كلية التمريض المتخصص، بالإضافة إلى كلية الأسنان الخاصة بالدراسات العليا وكلية الصيدلة التي تحمل البرنامج المطور من الصيدلة وكلية الإسعاف والطوارئ التي تهدف في تخريج مسعفين صحيين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :