فرنسا تُقيّد استخدام الأطفال لشبكات التواصل

عرضت الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء، مشروع قانون على البرلمان يشترط إلزام جميع الأطفال، دون سِنّ الـ16، الحصول على موافقة آبائهم لفتح حساب على فيسبوك أو غيره من شبكات الاجتماعي.

ويسعى مشروع القانون إلى تعديل قواعد خصوصية البيانات، وزيادة الوصول إلى المعلومات التي تجمعها وتخزنها شركات الإنترنت بشأن أنشطة الأشخاص في الفضاء الإلكتروني، وتبيعها في حالات كثيرة لشركات أخرى.

وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه للصحفيين: “الانضمام إلى فيسبوك سيشمل تفويضاً من الآباء للقصر دون السادسة عشرة”، وفق “رويترز”.

وكانت الوزيرة توضح الخطوط العريضة لمشروع قانون بشأن خصوصية البيانات الذي وافقت عليه الحكومة في اجتماع أسبوعي. وهو الآن في البرلمان لإقراره قبل أن يصبح قانوناً.

ويستهدف المشروع ضمان سهولة وصول المستخدمين لجميع البيانات التي تجمعها الشركات بما يتيح لهم على نحو أيسر تعديل أو حذف تفاصيل معينة.

وقالت الوزارة: إن الدخول على شبكة للتواصل الاجتماعي سيشمل وضع علامة في مربع لتأكيد الحصول على موافقة الآباء أو الأوصياء الشرعيين وأن وضع العلامة في المربع يصل إلى حد إعلان يحكمه القانون.