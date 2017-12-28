فهد المولد يُعادل رقم الأسطورة في مباراة الاتحاد والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

نجح النجم فهد المولد في تسجيل الهدف الأول في مباراة نادي الاتحاد والفيصلي من ركلة جزاء في الدقيقة 12، لينجح بذلك في معادلة رقم الأسطورة محمد نور التاريخي.

وعادل فهد المولد رقم الأسطورة محمد نور كأكثر لاعبي نادي الاتحاد مساهمة بالأهداف في تاريخ منافسات دوري المحترفين السعودي برصيد 58 هدفًا لكل منهما.

وسجَّل الأسطورة محمد نور مع نادي الاتحاد 26 هدفًا وصنع 32 هدفًا، فيما قام فهد المولد بتسجيل 36 هدفًا، وصنع 22 هدفًا في منافسات دوري المحترفين السعودي.

وانتهت مباراة نادي الاتحاد والفيصلي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ23 نقطة.







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