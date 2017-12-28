فيلم نجد .. بداية السينما الحقيقية في السعودية من بطولة حياة الفهد

المواطن - عبدالعزيز السعد - الرياض

تزامناً مع قرار السماح بافتتاح دور السينما في المملكة العربية السعودية؛ يجري في هذه الفترة العمل على قدم وساق لإنهاء تصوير الفيلم السينمائي السعودي الأضخم في تاريخ المملكة والذي يحمل اسم ( نجد )، حيث شارفت مشاهد التصوير على مراحلها الأخيرة.

ورغم التكتم الشديد على عدم الإفصاح عن تفاصيل الفيلم، إلا أن المعلومات تشير إلى أنه يعد البداية الحقيقية للسينما السعودية إذ إنه يضم نخبةً مميزةً من نجوم المملكة والخليج ومصر تتقدمهم سيدة الشاشة الخليجية الفنان حياة الفهد؛ لتكون الفنانة الكويتية الأولى التي تشارك في السينما السعودية بعد غياب طال أمده عن السينما، حيث أشادت بقصة الفيلم وبكادر العمل المصاحب متمنية أن يلاقي استحسان الجمهور.

وأوضح منتج ومؤلف الفيلم الأستاذ خالد الراجح أن الاستعدادات لهذا الفيلم بدأت منذ سنتين مؤكداً أنه كان يحمل إحساساً عالياً بقرب تدشين دور السينما في السعودية، مبيناً أن أحداث الفيلم تدور بين السعودية والكويت منذ فترة الخمسينات حتى العصر الحديث.

وقال مخرج الفيلم الأستاذ سمير عارف: إن الفيلم يضم أكثر من مئة ممثل، حيث أعطي العديد من المواهب فرصة الظهور لأول مرة، وتم تصوير أكثر من 90 % من المشاهد بالمملكة في القرية التراثية ببلدة سدوس شمال منطقة الرياض وسيتم تصوير بقية المشاهد بدولة الكويت حيث تمثل مرحلة الوقت الحاضر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :