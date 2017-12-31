في جدة.. فنادق تضع ضريبة القيمة المضافة عبر موقع بوكيينج قبل موعدها

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

كشفت جولة “المواطن” على المواقع الإلكترونية لحجز الفنادق عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل موعدها الرسمي بـ24 ساعة.

وبحسب موقع “بوكيينج” لحجوزات الفنادق، حاولت “المواطن” حجز فنادق عدة في جدة إلا أن ضريبة القيمة المضافة تواجدت حسبما يتضح من الصور المرفقة.

وطالبت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي منشأة تفرض ضريبة القيمة المضافة قبل موعدها الرسمي في الأول من يناير المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالرحمن الحسين: “عند مشاهدتكم أي منشأة تجارية تفرض ضريبة القيمة المضافة، وقيمتها 5%، قبل يوم 1 يناير 2018، آمل المسارعة بإبلاغ مركز اتصال هيئة الزكاة والدخل المخصص لضريبة القيمة المضافة، على هاتف (19993)”.







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