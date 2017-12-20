قبل صرف الدعم.. طريقة الدخول على بوابة حساب المواطن والأيقونات المحدثة

المواطن - الرياض

تبدأ البنوك على مستوى المملكة، غداً الخميس، إيداع مخصصات حساب المواطن في حسابات المسجلين البنكية المستحقين للدعم.

وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 من ديسمبر2017، وسيكون مصاحبًا معها الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.

وكان حساب المواطن قد أعد العدة من أسابيع انطلاقاً لصرف الدعم للمستحقين بتحديث البوابة الإلكترونية وإضافة أيقونات جديدة، للتيسير على المواطنين.

وسيشمل الصرف كلَّ الأسر المسجلة في البوابة الإلكترونية للبرنامج من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، حيث إن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي المنصة الوحيدة المخصصة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم المستحق.

تحديث الأيقونات

وأجرى حساب المواطن العديد من التعديلات استهدفت تحسين وتيسير تسجيل المواطنين وتلافي أي معوقات أمام عملية التسجيل.

وتمت إضافة بعض التعديلات الجديدة للموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي، حيث تمت إضافة أيقونتين جديدتين للموقع الرسمي، وتتعلق الأيقونات الجديدة بدراسة الاستحقاق، وحالة الدفعات المالية، وتشتمل على عدد الدفعات وتواريخها وحالة الدفعات وأرقامها، إضافة إلى أيقونة خاصة بأعداد المستحقين المشمولين مع كل مواطن ويتضح ذلك من خلال الحساب الرسمي للبرنامج (هنا الرابط).

طريقة التسجيل

يأتي ذلك فيما لا تزال بوابة حساب المواطن تستقبل طلبات المواطنين للتسجيل، وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد تقدم حوالي 13 مليون مواطن عبر بوابة حساب المواطن في مرحلته الأولى.

– يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في بوابة حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا)

وإدخال البيانات التالية: (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال).

– يرسل برنامج حساب المواطن رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم تتضمن كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

– يقوم المتقدم بعد ذلك بتغيير كلمة المرور عبر بوابة حساب المواطن.

– يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص وتعبئة جميع الحقول الخاصة بالبيانات العامة، وبيانات العنوان، وبيانات الدخل والتابعين، وبيانات العقارات، والبيانات البنكية.

– بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل، ليتم دراسته لاحقًا وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة.

شروط الأهلية

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

مستندات مطلوبة

وأشار حساب المواطن إلى أن من كان عمره أكثر من 24 سنة ويسكن مع أسرته عليه إرفاق مستندين في حسابه لإتمام عملية التسجيل:

المستند الأول خاص بالمتقدم (صك ملكية أو عقد إيجار أو فاتورة كهرباء خاص بك)

المستند الثاني خاص بالعائلة (صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائلة) لإثبات الحالة.

إلغاء كود التحقق

وتيسيراً على الموطنين ألغى حساب المواطن كود رمز التحقق والذي كان يشكل عقبة أمام الكثير من المواطنين.

وسهّل البرنامج من عملية الدخول إلى حساب المستفيد ؛ حيث يستطيع المستفيد الدخول إلى صفحته الشخصية وتعديل وإضافة المعلومات دون كود الرسائل sms وإبقاء كود رمز التحقق الموجود على لوحة الدخول.

تفاصيل التواصل والاستعلام

وأتاح برنامج حساب المواطن أكثر من طريقة للاستفسار وتوجيه الرسائل والرد عليها، سواء من خلال البوابة الإلكترونية أو من خلال حساب البرنامج على تويتر، أو من خلال حساب خدمة العملاء أو الاتصال الهاتفي.

ويمكن متابعة تفاصيل البرنامج عبر قنوات حساب المواطن الرسمية على موقع تويتر @citizenaccount والبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا) وللاستفسارات يمكن التواصل عبر حساب خدمة العملاء @Citizen_care أو مركز الاتصال على 19912.







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