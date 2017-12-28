قطر ترتعد غضبًا من تسريبات تركيا وترد بمزاعم لا تصدق!

المواطن ـ رقية الأحمد

أرادت أن تقول إنّها ليست خانعة، ولم تتأثر بالمقاطعة الرباعية لأنشطتها الإرهابية والإجرامية، إلا أنَّها مرّة أخرى تفشل في إثبات ذلك، إنّها الدوحة، التي وللمرّة الأولى تواجه الاعتراف التركي بأنّها لم تكن قادرة على حماية قصر الوجبة، وقاطنه الصغير تميم.

وردّت السفارة القطرية لدى أنقرة، على تقارير صحافية تركية، عن إحباط القوات التركية في قطر، محاولة انقلاب ضد أمير البلاد تميم بن حمد.

وزعمت السفارة القطرية، في بيان لها، أنَّ “هذه التقارير تتضمن الكثير من الادعاءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلًا، لاسيما ما يتعلق بوجود طلب قطري من الجانب التركي لتأمين الحماية من عملية انقلاب ليلة 5 يونيو/ حزيران 2017. وكذلك الأمر بخصوص تكليف قوات خاصة تركية أو جنود أتراك بحماية مقر إقامة أمير البلاد، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة بتاتًا”.

وفي شأن محاولات تصعيد الأزمة الخليجية عسكريًّا، ادّعت السفارة أنَّه “لا شك أن الجهود السياسية والدبلوماسية، للعديد من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة وحول العالم، قد ساهمت في منع التصعيد العسكري وفي مقدمتها جهود دولة الكويت والجمهورية التركية”، متناسية أنّها من استدعى الجيش التركي إلى الدوحة، بزعم التمرين المشترك، وأنَّ تلك القوّات لم تغادر حتى اليوم 28 كانون الأول/ ديسمبر الجاري الأراضي القطرية.







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