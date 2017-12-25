كبار العلماء: قَتْل الجيراني جريمة تكشف خطر الإرهابيين وشناعة إجرامهم

المواطن - واس

ندَّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بما أقدم عليه الإرهابيون بحق قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني -رحمه الله- الذي وُجِدَ جثمانه مدفوناً في أحد أوكار الإرهابيين.

وشددت، في بيان لها اليوم، على أنها جريمة مدانة بأشد العبارات، وتكشف عن خطر هؤلاء الإرهابيين وشناعة إجرامهم، ويد العدالة والأمن بإذن الله ستطالهم وتوقّع الحكم الشرعي بهم الذي يستأصل شرهم.

وأضافت أن شعب المملكة يقف صفًا واحدًا خلف قيادته ومع رجال أمنه وجنوده تجاه كل مَن يتعرض لمواطنيه بسوء.

وعبَّرت الأمانة، عن عزائها ومواساتها لأسرة الفقيد، سائلة الله تعالى له المغفرة والرحمة، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان والاحتساب.







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